محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي: علم الإمارات رمز وحدتنا ومصدر فخرنا وعزتنا

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، أن الاحتفال بيوم العلم يمثل مناسبة وطنية توحد أبناء الإمارات وترسخ معنى الحب والانتماء في نفوسنا، وتجسد مسيرة التقدم والرخاء التي أرسى قواعدها المؤسس الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه الآباء المؤسسون، والنهج الذي تتبعه القيادة الحكيمة نحو المزيد من الإنجازات الرائدة، ليبقى العلم خفّاقًا في سماء الدولة يعكس عزيمة الوطن نحو المستقبل.

وأشار الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، إلى أن العلم يمثل رمزًا للفخر الوطني والولاء والانتماء ومسيرة الإنجاز التي جعلت من الدولة نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالميا، ويجسد قصة تلاحم أبنائه مع مسيرته الحافلة بالنجاحات محليًا وعالميًا.

وأضاف أن هذه المناسبة فرصة لتجديد العهد بالحرص على صونه والارتقاء بمكانته واستحضار ما حققته الإمارات من إنجازات عظيمة في مسيرتها نحو المستقبل، ليبقى علمها شامخاً في سماء الإنجازات ووطنها عزيزاً وقوياً بما يحققه أبناؤها من تقدم وازدهار.

وأكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، أن علم الإمارات يعد رمزًا خالدًا للوحدة والعزة ودليلاً على إرادة الأجيال في مواصلة مسيرة البناء والنهضة، وشاهداً على الإنجازات التي حققتها الدولة، ومُلهمًا لكل أبناء الوطن للاستمرار في رفعة شأن الإمارات وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.