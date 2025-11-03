سلطان الجابر: في يوم العلم نستحضر قيم وحدتنا وتلاحم شعبنا

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ رفع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى حكومة وشعب دولة الإمارات، بمناسبة "يوم العلم".

وقال معاليه، في كلمة له بهذه المناسبة، إنه في هذا اليوم الوطني العزيز، والذي يحمل شعار "متحدين"، نرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة بفخر واعتزاز، ونستحضر قيم وحدتنا، وتلاحم شعبنا، وروح العطاء التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، وتمضي قيادتنا على هذا النهج التنموي والريادي نفسه.

وأضاف معاليه: "نستذكر في هذه المناسبة الغالية نهضتنا الوطنية وقيم العمل والإنجاز، من خلال الرؤية الاستشرافية لقيادتنا، ونعمل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعم نمو القطاع الصناعي وتمكين أبناء الإمارات، وتسخير أدوات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي للمساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يخدم الأجيال القادمة، لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز تنافسية منتجاتنا، وجذب الاستثمارات الخارجية”.