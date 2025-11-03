محمد الحسيني: يوم العلم يجدد فينا روح الاتحاد

أبوظبي في 3 نوفمبر /وام/ قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن يوم العلم يأتي ليجدد فينا روح الاتحاد، ويعزز الإيمان بأن رايتنا الخفّاقة ليست رمزاً مادياً فحسب، بل عنوان لمسيرة وطنية راسخة صنعها قادة آمنوا بأن رفعة الإمارات تبدأ من وحدة القلوب والعزيمة الصادقة، وفي هذا اليوم نستحضر قيم الولاء والانتماء التي غرسها فينا الآباء المؤسسون، ونؤكد اعتزازنا بانتمائنا لوطنٍ يجسد في كل تفاصيله معاني العطاء والتفاني والعمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لأبنائه.

وأكد معاليه في تصريح بمناسبة يوم العلم، أن رفع العلم في كل عام هو إعلان متجدد عن الإصرار والعزيمة، وعن إيمانٍ راسخ بأن قوة الإمارات تكمن في تلاحم شعبها وثقة قيادتها، وإنها لحظة فخر تلهمنا جميعاً لمواصلة المسيرة التي قادتها سواعد أبناء الوطن الذين جعلوا من اسم الإمارات مرادفاً للتميز والتقدم والريادة الإنسانية.

وأضاف معاليه: " نُجدد العهد في وزارة المالية على أن نكون أوفياء لهذا الوطن العزيز، وأن نعمل بروح فريق واحد لترسيخ استدامته الاقتصادية وتعزيز مكانته الريادية عالمياً، فالعلم الذي يرفرف فوق مؤسساتنا هو مسؤولية نحملها جميعاً، ورمز نستلهم منه الإصرار على خدمة الوطن بكل تفانٍ وإخلاص، ليبقى عالياً في السماء كما أراده الآباء، وكما تصنعه عزائم أبنائه اليوم وغداً ".