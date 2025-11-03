وزير الثقافة: "يوم العلم" يجسد قيم الاتحاد ويعزز الانتماء الوطني

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، أن يوم العَلم يُمثل مناسبة وطنية عزيزة تجسد قيم الاتحاد، وتعبّر عن وحدة أبناء الإمارات تحت راية واحدة ترمز للعزة والكرامة والتلاحم بين القيادة والشعب، كما يشكل فرصةً لتعزيز روح الانتماء الوطني، واستذكار جهود الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم دولتنا، وبذلوا الغالي والنفيس لبناء وطن يزخر بقيم التعاون والسلام.

وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة، إنه في يوم العَلم تتجسد وحدة أهدافنا وتلاحمنا للحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته الحضارية والإنسانية، ويتجلى عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة، كما تبرز فيه معاني الإخلاص والانتماء في أبهى صورها، وينعكس من خلاله مدى التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن.

وأضاف نجدد العهد في هذا اليوم على مواصلة العمل بتصميم واجتهاد، حفاظًا على مكتسباتنا وتعزيزًا لمكانة دولة الإمارات بين الأمم.