موزة بنت مبارك: علمنا عنوان المجد ورمز الوحدة

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن الاحتفاء بيوم العلم مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، فالعلم برمزيته ودلالاته يجسد الدور التاريخي للقائد المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جمع أبناء الوطن تحت راية واحدة، ودشن في ظلال هذه الراية نموذجاً وحدوياً فريداً، محوره بناء الإنسان المعتز بهويته الوطنية، والفخور بمكتسباته الحضارية، والمتسلح بالعلم والمعرفة لمواكبة العصر، واستشراف المستقبل.

وأشارت إلى أن علم دولة الإمارات هو شارة الفخر ، وعنوان المجد ، ورمز الوحدة، والأيقونة التي تضيء جبين الوطن ، فخراً وعزاً وانتماءً، وواجبنا ونحن نحتفي بيوم العلم أن نغرس هذه المفاهيم الخالدة في نفوس النشء بحيث يدركون جيداً قيمة العلم باعتباره الرمز الذي يجمع أبناء الوطن ، ويوحد رؤاهم نحو منظومة القيم الخالدة التي تقوم عليها مسيرة دولة الاتحاد وهي قيم البذل والعطاء ، والذود عن الوطن وتقديم الغالي والنفيس فداءً له

وقالت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، إننا نحتفي بيوم العلم ودولة الإمارات بدعم القيادة الرشيدة تواصل مسيرة التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة، وترسخ مكانتها البارزة في صدارة الأمم ، وتعزز رسالتها في نشر السلام والاستقرار في ربوع العالم.