حميد بن عمار: يوم العلم مناسبة لتعزيز روابط المحبة والتسامح وترسيخ مبادئ الاتحاد

عجمان في 3 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أنّ يوم العلم مناسبة لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة، واستذكار مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي رسخت مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتسامح والتعايش تحت راية علمنا الخفاق، رمز وحدتنا وانتمائنا الوطني، كما إنه مناسبة لتعزيز روابط المحبة والتسامح، وترسيخ المبادئ التي قام عليها الاتحاد.

ورفع الشيخ حميد بن عمار النعيمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ومواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة يوم العلم.

وقال في كلمة بهذه المناسبة، إن يوم العلم مناسبة لتعزيز روابط المحبة والودّ والتسامح، وترسيخ المبادئ التي استند إليها اتحادنا، وإيصال رسالة السلام التي تعكس إرث الأجداد الذين صانوا الأرض وبذلوا الغالي والنفيس لتحقيق تطلعات الشعب الإماراتي وطموحاته نحو مستقبل مشرق ومزدهر.

وأضاف الشيخ حميد بن عمار النعيمي: أن العلم هو أحد أسمى الرمزيات على مدار التاريخ الإنساني. إذ يُعبِّر عن هوية الدولة وسيادتها ومكانتها بين الأمم، ويعكس عمق الانتماء للوطن ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، وفي يوم العلم، نجدد العهد والولاء لمسيرة العز التي بدأها الآباء المؤسسون "طيَّب الله ثراهم"، والتي تفيض اليوم بمعاني الفخر بنهضة الإمارات ومبادئها الراسخة في ظل قيادتها الرشيدة.

واختتم الشيخ حميد بن عمار النعيمي كلمته بالقول إن راية الإمارات الخفاقة ستبقى رمزاً لوحدة شعبها وتلاحمه خلف قيادته الحكيمة بعزيمة وانتماء راسخَين، وإعلاءً لقيم الوفاء والإخلاص، ونموذجاً لوطن اختار المحبة والسلام نهجاً، والتسامح والتعايش هدفاً، مؤكداً على المضي قدماً لتعزيز مكانة الإمارات ودعم وتنفيذ خططها واستراتيجياتها في التنمية الشاملة والمستدامة، لتبقى رايتها عاليةً علوَّ هامات أبنائها.