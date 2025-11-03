حاكم الشارقة يعتمد الموازنة السنوية لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة السنوية لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل، الذي تنظمه جمعية المسرحيين بالتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة، بقيمة 950 ألف درهم، وذلك استعدادًا لانطلاق الدورة الـ 19 من المهرجان في قصر الثقافة بالشارقة خلال ديسمبر المقبل.

وثمن عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيرًا إلى أن سموه يواصل دعمه السخي للحركة الثقافية والمسرحية في الدولة والعالم العربي، ويولي اهتماماً خاصاً بالطفل باعتباره نواة المستقبل وبداية بناء الإنسان المبدع.

وأكد العويس أهمية دعم صاحب السمو حاكم الشارقة المتواصل لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل في بناء الشخصية وصقل المهارات وتنمية القدرات الإبداعية منذ الصغر، والتي تأتي ضمن رؤية شاملة تعنى بمختلف الفئات المسرحية، بدءًا من مسرح الطفل، مضيفاً أن سموه استكمل بمبادراته الرائدة جميع مراحل الأداء المسرحي من خلال مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، المسرح المدرسي، المسرح الصحراوي، مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، المسرح الكشفي، مهرجان خورفكان المسرحي، أيام الشارقة المسرحية، مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، والمهرجان العربي للمسرح، إلى جانب الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه سموه للعديد من المهرجانات العربية والعالمية.

وأشار رئيس دائرة الثقافة إلى أن مهرجان الإمارات لمسرح الطفل أصبح فعالية سنوية بارزة على خارطة المسرح الإماراتي، ويشكل منصة فنية تسهم في تنمية الإبداع والابتكار وترسيخ القيم الثقافية الأصيلة في نفوس الأجيال القادمة.

وأعرب إسماعيل عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دعمه المستمر واهتمامه بالمسرحيين وبالحركة المسرحية في الدولة، مؤكداً أن رعاية سموه تشكل دافعًا متجددًا نحو الارتقاء بالمسرح الإماراتي وتعزيز رسالته الثقافية والإنسانية، ليساهم مع المؤسسات الثقافية في الشارقة في تعزيز مكانة ودور الإمارة في ريادة النهضة الثقافية، التي تشكل رافداً نوعياً على المستوى الحضاري والإنساني تعزيزاً لحوار الثقافات.



