راشد بن حميد: نرفع علم الإمارات شامخاً رمزاً لوحدة الوطن وراية للعزة والفخر

عجمان في 3 نوفمبر/ وام/ قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان: نرفع اليوم علم الإمارات عالياً شامخاً، رمزاً لوحدة الوطن، وراية للعزة والفخر، ودلالة على التلاحم العميق بين شعب الإمارات وقيادته الحكيمة.

وأضاف في كلمة له بمناسبة يوم العلم: هذا اليوم الوطني المجيد، هو يوم لتجديد العهد والولاء للوطن ولقائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يمضي على خطى الآباء المؤسسين في بناء دولة قوية تحقق الريادة والتميز في جميع المجالات.

وتابع: علم الإمارات يجسد تاريخاً مجيداً من الإنجاز، ويعبر عن قيمنا الراسخة في المحبة والسلام والتسامح، وعن إرادة أبناء الإمارات في الدفاع عن الوطن وصون مكتسباته، وبذل الغالي والنفيس ليبقى مرفوعاً عالياً في سماء المجد.

وأكمل : في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، نعاهد قيادتنا الرشيدة على الوفاء للوطن، مخلصين في العمل، متمسكين بثوابت الاتحاد، عاملين بكل جهد وإخلاص لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي جعلت من الإمارات نموذجاً يحتذى في التقدم والازدهار.

واختتم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالقول: فلنرفع علم دولتنا اليوم بكل فخر واعتزاز، مؤكدين أن رايتنا ستظل دائماً رمزاً للاتحاد، ومصدراً للقوة، وشاهداً على ما تحقق من إنجازات وما ينتظرنا من مستقبل مشرق بإذن الله.