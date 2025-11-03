المكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات يحتفلان بـ"يوم العلم"

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ احتفل المكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات، برفع علم الإمارات فوق سارية مبنى المكتب في أبوظبي، بحضور موظفي المكتب والوكالة، تعبيراً عن الولاء والاعتزاز لرمز الدولة وتأكيداً لروح الانتماء والفخر بالقيادة الرشيدة.

وأكد سعادة الدكتور جمال الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام أن الثالث من نوفمبر، مناسبة وطنية عزيزة على القلوب نجدد فيها العهد بأن تبقى هذه الراية رمزاً لوطنٍ واحد، وشعبٍ واحد، ومصيرٍ واحد، فانتماؤنا للوطن التزام يدفعنا للعمل بلا كلل لنرسخ مكانة دولتنا الرائدة، وأن نغرس في أجيالنا قيم الولاء والانتماء، ليظل علمنا عالياً خفاقاً.

وقال سعادته: " يشكل الاحتفال بيوم العلم فرصة للاحتفاء بما تحقق من إنجازات وطنية، ولتأكيد العزم على البناء على هذا الإرث المشرف، فكل إنجاز تحققه الإمارات هو انعكاس لرؤية القيادة الرشيدة، وجهد كل مواطن ومواطنة يسهم في تعزيز مكانة الدولة نموذجاً للريادة، والاستقرار، والتسامح، والابتكار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار سعادته إلى أن العلم سيبقى رمزاً للعزة والسيادة، ودافعاً لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز التي تشهدها دولة الإمارات والتي أرساها الآباء المؤسسون، نحو مستقبل يتجدد فيه العطاء، وتستمر فيه الريادة والابتكار، لترسخ الإمارات مكانتها نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة.

وفي نهاية الاحتفال رفع الجميع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة "يوم العلم".



