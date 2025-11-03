راشد بن عمار: علم الإمارات رمز لمجد دولة الاتحاد ووحدتنا الراسخة

عجمان في 3 نوفمبر/ وام/ قال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية :" في يوم العلم، نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ونعبر عن فخرنا واعتزازنا براية دولة الإمارات التي تجمعنا تحت ظلها، وترمز إلى مجد دولة الاتحاد ووحدتنا الراسخة".

وأضاف بمناسبة (يوم العلم): " هذه المناسبة الوطنية تجسد روح الاتحاد التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وتعبر عن الانتماء للوطن والوفاء لقيادته الحكيمة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يواصل مسيرة البناء والنهضة نحو مستقبل أكثر تقدماً.

وتابع : " التفافنا حول علم الإمارات اليوم، هو تأكيد على الوحدة، وعلى ما يجمع أبناء الإمارات من حب عميق للوطن الذي أصبح نموذجاً عالمياً في التلاحم والتسامح والريادة" .

وقال : " في (عجمان الرقمية)، نستلهم من يوم العلم معاني الولاء والإخلاص، ونجدد التزامنا بمواصلة العمل المخلص لتعزيز مسيرة التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الذكية التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة نحو حكومة رقمية رائدة تعزز جودة الحياة وترسخ مكانة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة".

واختتم الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي بالقول: " نسأل الله أن يديم على وطننا الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادتنا وشعبنا، وأن تبقى راية الإمارات خفاقة عالية في ميادين المجد والإنجاز".



