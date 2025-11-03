1.55 مليار درهم صافي أرباح "بيور هيلث" خلال 9 أشهر

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام/ أعلنت "بيور هيلث" القابضة، للرعاية الصحية عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. و سجّلت المجموعة إيرادات بلغت 20.1 مليار درهم، بنسبة زيادة تبلغ 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بنمو قوي في قطاعي الرعاية والتأمين، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك، بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 3.5 مليار درهم، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 8% ليصل إلى 1.55 مليار درهم خلال الفترة ذاتها. وأكملت مجموعة "بيور هيليث" استحواذها على مجموعة "هيلينيك للرعاية الصحية" (HHG)، في الربع الثالث، ما يشكّل خطوة مهمة في استراتيجية التوسع الدولي للمجموعة الصحية التي يقع مقرّها في أبوظبي. وتمكّن هذه الصفقة "بيورهيلث" من توسيع حضورها في أسواق أوروبية رئيسية، مع تعزيز أوجه التعاون في مجالات البحث العلمي والطبي وإدارة العمليات عبر شبكتها العالمية. وقد نُفّذت الصفقة اعتماداً على القوة المالية الراسخة لـ "بيورهيلث"، ما يعكس متانة المركز المالي للمجموعة مع استمرارها في التوسع ودراسة فرص النمو الاستراتيجية. كما سيتم احتساب العوائد المالية الناتجة عن الاستحواذ اعتباراً من 1 أكتوبر 2025، ما يعكس استمرار التوسع الدولي ونطاق العمليات المتنامي للمجموعة، حيث تشكل الأصول العالمية التي تمتلكها "بيورهيلث" خارج دولة الإمارات نسبة 52% من مجموع الأصول ضمن شبكتها. وفي هذا الصدد، قال سعادة كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة "بيور هيلث": "يعكس أداء "بيور هيلث" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، قوة نهجنا وأطر أعمالنا المتكاملة، ووضوح رؤيتنا الاستراتيجية طويلة الأمد. ونعمل، بفضل التوسع والوصول إلى أسواق دولية جديدة، وحرصنا على الاستثمار في القدرات السريرية والرقمية، على ترسيخ موقعنا الريادي لبناء منصة رعاية صحية مهيّأة للمستقبل. ونؤكد التزامنا بتحقيق قيمة مضافة ومستدامة لشركائنا ومساهمينا، والإسهام في تطوير قطاع الرعاية الصحية على الصعيدين المحلي والدولي". من جانبها قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيور هيلث": "أحرزنا خلال الأشهر التسعة الماضية تقدّماً ملموساً في توسيع نطاق شبكتنا، وتعزيز حضورنا العالمي، والارتقاء بأدائنا في مجالاتنا التشغيلية الرئيسة. وجاء هذا النمو مدفوعاً بالأداء القوي في كلٍّ من قطاعي الرعاية، والتأمين، وذلك نتيجة زيادة خدمات الرعاية الصحية التي نقدمها للمرضى، وارتفاع نشاط الخدمات التشخيصية، واستمرار الزخم في عمليات تجديد خدمات التأمين. وتُعدّ صفقة الاستحواذ على مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية"، محطة مهمة في مسيرة توسّعنا وقدراتنا العالمية. كما يتيح لنا الاستمرار في الاستثمار في الخدمات الطبية المتميّزة والبنية التحتية الرقمية، لتقديم رعاية صحية أكثر كفاءة وترابطاً وتخصيصاً. ومع تطلعنا إلى المستقبل، سنواصل تركيزنا على بناء مجموعة رعاية صحية عالمية مترابطة رقمياً، تُقدّم قيمة مستدامة لمرضانا وشركائنا ومساهمينا".