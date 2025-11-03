بروكسل في 3 نوفمبر/ وام/ كشف تقرير أوروبي أن أكثرمن 8%من عمال الاتحاد الأوروبي معرضون لخطر الفقر .وأظهرت "الأرقام الرئيسية حول ظروف المعيشة في أوروبا – إصدار 2025"، الصادر عن المفوضية الأوروبية ، صورة شاملة لأوضاع المعيشة في الاتحاد الأوروبي، مسلطًا الضوء على التفاوت في الدخل، وشدة العمل، ورعاية الأطفال، والصحة، والإعاقة، والتمييز.

وأبرز التقرير بيانات مهمة تتعلق بالأشخاص العاملين المعرضين لخطر الفقر، إذ أظهرت الإحصاءات أن 8.2% من الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر والمصرّحين بأنهم يعملون – سواء كموظفين أو لحسابهم الخاص – كانوا مهددين بالفقر في عام 2024.

وتعد هذه النسبة دلالة على أن خطر الفقر لا يقتصر على العاطلين عن العمل أو ذوي النشاط المنخفض، بل يمتد أيضًا إلى فئة العاملين. وأوضح التقرير أن النساء أقل عرضة لخطر الفقر بنسبة 7.3% مقارنة بالرجال الذين بلغت نسبتهم 9.0%.

وعلى مستوى الدول الأعضاء، سجّلت لوكسمبورغ أعلى نسبة للعاملين المعرضين لخطر الفقر بلغت 13.4%، بينما جاءت فنلندا في أدنى مرتبة بنسبة 2.8%. كما بيّن التقرير أن 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي شهدت معدلات أعلى بين الرجال مقارنة بالنساء، وكان أكبر فارق بين الجنسين في رومانيا حيث بلغ 8.1 نقطة مئوية.

أما في ألمانيا فقد تساوت النسب بين الجنسين، في حين كانت النسبة أعلى لدى النساء في كل من تشيكيا ولاتفيا وقبرص ولوكسمبورغ.

