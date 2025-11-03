عبد العزيز بن حميد: علم الإمارات راية العز والوحدة

عجمان في 3 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن رفع علم دولتنا يجسد أسمى معاني الحس الوطني، ويرسخ لذكرى وطنية عزيزة على قلوبنا جميعا، نجدد فيها العهد على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

وقال في كلمة بمناسبة يوم العلم : " إن راية الإمارات التي رفعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" وإخوانه الآباء المؤسسون " رحمهم الله " للمرة الأولى في دار الاتحاد عام 1971 عالية خفاقة ترمز لوحدتنا وشاهدة على مسيرة حافلة بالنجاحات الباهرة والإنجازات الرائدة والمستقبل المزدهر".

واضاف " أن احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً بيوم العلم يجسد الوحدة والتكاتف ويعزز قيم الولاء والوفاء لمسيرة الآباء المؤسسين ونهجهم القويم في صون قيم الاتحاد، وتقديراً وتثميناً لجهود القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات الكرام".

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي :" إننا في هذا اليوم الأغر نقف صفا واحدا تحت راية جمعت القلوب ووحدت المشاعر وصارت عنوانا لوحدة البيت، ورمزا لهويتنا وقوتنا وتضحياتنا وفخراً للأجيال".

وأشار إلى أن هذه المناسبة التي نحتفي بها كل عام تبعث في النفس مشاعر الفخر والعزة وتجسد أبلغ صور تكريم الوطن، وتجديد الولاء لقيادتنا، والتمسك بنهج وإرث الآباء المؤسسين وترسيخ نجاحات وإنجازات الإمارات وحاضرها المزدهر ومستقبلها المشرق.

واكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي في ختام كلمته أن العلم سيبقى أبد الدهر رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا لدولة الإمارات والتضحية في سبيلها بالمهج والأرواح.



