أحمد بن حميد: علم الإمارات سيظل شامخاً يرفرف في سماء العز والكرامة

عجمان في 3 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أنّ علم دولة الإمارات سيظلّ سامقاً يرفرف في سماء العز والكرامة، بفضل بصيرة وحكمة القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبعطاء أبناء الوطن المخلصين الذين يجسدون أبهى معاني الولاء لقيادتهم ويعملون بإخلاص لرفعة دولتهم.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي: " يوم العلم مناسبة وطنية تجسّد مشاعر الاعتزاز بما حققته دولة الإمارات من نهضة وتقدّم، وتعبّر عن عمق الانتماء والوفاء للوطن، وترسّخ قيم الوحدة والمحبة والتسامح بين أبنائه".

وأضاف في كلمة بمناسبة يوم العلم : " من أسمى صور الولاء للوطن والفخر بالانتماء إليه رفع علمه عالياً، وصون رايته لتبقى سامقة بالعز والمجد، فهو رمز الوحدة والسيادة، وعنوان الكرامة والعزة الوطنية".

وتابع : " إننا في الثالث من نوفمبر من كل عام نحتفل بيوم العلم، وفيه نجدد العهد والولاء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، ونغرس في نفوس أبنائنا حبّه والذود عنه بالغالي والنفيس، مكملين ما خطّه الآباء المؤسسون من مسيرة عامرة بالتضحيات والإنجازات، بكل عزيمة وقوة وثبات، ليبقى علم الوطن مرفوعاً شامخاً في كل ميدان ومكان".

واختتم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي كلمته معرباً عن تمنياته بأن يحفظ الله دولة الإمارات وينعم عليها بمزيد من الأمن والخير والرفاه، راجياً من الله العليّ القدير أن يوفق قيادتنا ويسدد خطاها لما فيه دوام التقدم والازدهار لوطننا الغالي.