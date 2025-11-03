شراكة بين "مادبريدج للاستثمار التجاري"و"أنيموشن ميديا جروب"لإنشاء مركز ترفيهي إقليمي في أبوظبي

أبوظبي في 3 سبتمبر / وام/تم اليوم الإعلان عن شراكة بين شركة "مادبريدج للاستثمار التجاري"، وهي شركة استثمارات إماراتية، و"أنيموشن ميديا جروب"، الاستوديو العالمي الذي يقف وراء أشهر سلاسل الأطفال مثل "الفيكسيز" و"تينا وتوني" و"فينيك" و"بيبي ريكي" تهدف إلى إنشاء مركز ترفيهي إقليمي يقدّم أعلى معايير الإنتاج الإبداعي العالمي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تهدف الشراكة إلى بناء منظومة ترفيهية متكاملة تشمل الرسوم المتحركة، والمسلسلات التمثيلية، والقنوات الرقمية، ومنصات التوزيع المحلية. وسيتخذ المشروع من مركز الإبداع في أبوظبي مقرًا له، مع التركيز على إنتاج محتوى يلامس جمهور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويحقق في الوقت نفسه انتشارًا عالميًا. وإضافة إلى علاماتها المعروفة عالميًا في مجال الرسوم المتحركة، تستعد أنيموشن لإطلاق مجموعة جديدة من المسلسلات التمثيلية الموجهة للأطفال والمراهقين. وتتوافق هذه الشراكة مع استراتيجية أبوظبي الرامية إلى تعزيز اقتصادها الإبداعي وقطاع الترفيه العائلي. كما تعكس هذه الشراكة توجهات مادبريدج الاستثمارية نحو القطاعات التي تجمع بين النمو الاقتصادي المستدام والقيمة الثقافية، وتؤكد التزام أنيموشن بتوسيع حضورها في المنطقة. وقال محمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة مادبريدج للاستثمار التجاري: "تعكس شراكتنا مع أنيموشن التزامنا بالاستثمار في الصناعات التي تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا والأثر الإيجابي. وتوفّر أبوظبي البيئة المثالية لتطوير محتوى ترفيهي عالمي المستوى موجه للجماهير الإقليمية والدولية." وقالت جوليا نيكولاييفا، المديرة العامة لمجموعة أنيموشن: "مع مادبريدج، نبني معًا مركزًا إبداعيًا إقليميًا قادرًا على تطوير محتوى يتحدث إلى جمهور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويصل إلى العالم أجمع."