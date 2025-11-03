عبدالرحمن العويس: علم الإمارات يجسد تاريخنا العريق وحاضرنا المزدهر ومستقبلنا المشرق

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن علم الإمارات يمثل رمز العزة والوحدة والهوية الوطنية الأصيلة، مشيراً إلى أنه سيظل يرفرف عالياً ليجسد تاريخ الدولة العريق وحاضرها المزدهر ومستقبلها المشرق.

ودعا معاليه، في كلمته بمناسبة يوم العلم، الأجيال الصاعدة إلى التمسك بكل معاني الولاء والانتماء، واستلهام قيم التفوق والتميز والريادة التي غرستها قيادتنا الرشيدة فينا، مواصلين العمل المشترك الدؤوب لتعزيز مكانة الوطن، ورفع رايته عاليا خفاقا بين رايات سائر الأمم في سماء الفخر والشرف والعزة، وجدد الالتزام بخدمة الوطن الغالي، والحفاظ على الوحدة الوطنية والهوية الإماراتية الأصيلة.



