مغير الخييلي: يوم العلم محطة وطنية خالدة تتجسد فيها روح الاتحاد والولاء

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن يوم العلم هو محطة وطنية خالدة تتجسد فيها روح الاتحاد والولاء والانتماء، وتعلو فيها مشاعر الفخر تحت راية توحد أبناء الإمارات قبل الأماكن، وتجمع الجميع على العطاء والطموح والريادة، وترسخ فيهم قيم الأصالة والوفاء للوطن وقيادته الحكيمة.

وأكد معاليه، في كلمته بهذه المناسبة، أن علم دولة الإمارات ليس مجرد رمزٍ للدولة، بل هو عنوان مسيرة مجدٍ وبناء بدأت برؤية الآباء المؤسسين، ويتواصل زخمها اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لترسخ مكانة الإمارات كموطنٍ للتلاحم والإنجازات والمستقبل الواعد.

وأشار معالي رئيس دائرة تنمية المجتمع، إلى أن هذا اليوم يجدد في النفوس معاني الانتماء والفخر بالهوية الإماراتية، ويؤكد أن رفعة الوطن مسؤولية مشتركة يتحملها كل فرد، وأن قوة الإمارات تنبع من تلاحم شعبها ووحدتهم خلف رايتها وقيادتها، كما يعكس هذا اليوم قيم التلاحم والمسؤولية والمواطنة الإيجابية، إذ يجمع العلم تحت ظله جميع أفراد المجتمع على قيم العطاء والتعاون والوحدة الوطنية.

وختم معاليه قائلاً : " في يوم العلم، نجدد العهد بأن نظل أوفياء لراية الوطن، مخلصين في عملنا لخدمته، ماضين بعزيمةٍ راسخة نحو مستقبلٍ أكثر تقدماً وازدهاراً، وستبقى رايتنا خفاقة في سماء المجد والفخر، تلهم الأجيال وتُجسّد روح الإمارات وقيمها الأصيلة ".



