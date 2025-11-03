سعيد الطاير:علمنا رمز لوحدة البيت الإماراتي وتلاحم أبنائه

دبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن "يوم العلم" هو مناسبة وطنية تعكس أصدق معاني العزّة والكرامة الوطنية، وتجسد قيم السلام والتسامح والعطاء الراسخة التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها.

وشدد معاليه، في كلمة بمناسبة يوم العلم، على أن علم الإمارات يمثل رمزا لوحدة البيت الإماراتي وتلاحم أبنائه، الذين يعبرون في هذا اليوم المجيد عن فخرهم بوطن شامخ صنع مجده قادةٌ أوفياء، وضعوا أسس نهضة حضارية راسخة جعلت من دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى به عالمياً في الريادة والتقدم.

وبهذه المناسبة، رفع معاليه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وسمو أولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة.

وجدد معالي الطاير عهد الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، قائلا: نعاهد الله عز وجل أن يبقى علم دولة الإمارات عالياً خفاقاً في سماء المجد، يلتف حوله أبناء الوطن وكل من يقيم على أرضه بعزيمة لا تلين وإيمان راسخ بأن دولة الإمارات ستواصل مسيرة الريادة والتميز في ظل قيادة رشيدة وبسواعد أبنائها الأوفياء تحت راية الإمارات.