عبدالله بن ماجد النعيمي: يوم العلم تعبير صادق عن الإيمان بقيم الاتحاد

عجمان في 3 نوفمبر/وام/أكد سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، أن يوم العلم ليس مجرد احتفال رمزي، بل هو تجسيد حي لمعاني الاتحاد والولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، وفرصة لتجديد العهد بالسير على نهج الآباء المؤسسين الذين غرسوا في أبناء الإمارات حب الوطن والتفاني في خدمته.

وقال سعادته: "يوم العلم مناسبة غالية في وجدان أهل الإمارات، نجدد فيها العهد والولاء لقيادتنا الحكيمة، ونعبّر عن فخرنا بما تحقق من إنجازات عظيمة في ظل الاتحاد، الذي شكل نموذجاً فريداً في التلاحم والتنمية والتقدم الحضاري."

وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تجسد قوة التلاحم المجتمعي ووحدة الصف الإماراتي، حيث تتوحد القلوب قبل الأعلام في التعبير عن الانتماء للوطن والاعتزاز بهويته، مشيراً إلى أن رفع العلم هو تعبير صادق عن الإيمان بقيم الاتحاد والوفاء لمسيرة العطاء والنهضة.

وأوضح سعادته أن احتفالات يوم العلم تمثل رسالة وفاء من أبناء الوطن لرمز سيادته ووحدته، وفرصة لغرس معاني الولاء والانتماء في نفوس الأجيال الناشئة، مؤكداً أن تعزيز الهوية الوطنية مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة والمؤسسات الحكومية والمجتمعية.

وأشار الشيخ عبدالله بن ماجد إلى أن مكتب شؤون المواطنين في عجمان يحرص على المشاركة الفاعلة في هذه المناسبة الوطنية، من خلال مبادرات مجتمعية تسهم في ترسيخ قيم الاتحاد والانتماء، وإشراك مختلف فئات المجتمع في التعبير عن فخرهم براية الوطن.

وأكد أن يوم العلم يذكّرنا جميعاً بأن الاتحاد هو الإنجاز الأكبر في تاريخ دولتنا، والحفاظ على منجزاته مسؤولية وطنية، من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً لأجيالنا القادمة، تحت راية الإمارات الخفّاقة رمز العز والفخر والوحدة.