نهيان بن مبارك يرفع علم الدولة أمام مقر وزارة التسامح والتعايش بأبوظبي

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن احتفالنا بيوم العلم يحمل المعاني الحقيقية لكافة القيم التي أقام عليها وطننا الغالي مجده وحضارته، وتتمثل في الكرامة والفداء، والتسامح والتعايش والسلام والأخوة الإنسانية في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يثق في شعبه، ويعمل جاهدا لكي تلامس رايات الوطن عنان السماء في مختلف المجالات.

جاء ذلك عقب قيام معاليه برفع علم الدولة فوق سارية وزارة التسامح والتعايش بأبوظبي اليوم بحضور سعادة عفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح، وعدد من القيادات الدينية والفكرية والمحلية وكافة العاملين بوزارة التسامح والتعايش، وطلاب المدارس وكافة موظفي صندوق الوطن وذلك في إطار احتفالات الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم، المناسبة التي يعبر من خلالها كل فرد بهذا المجتمع من المواطنين والمقيمين عن الفخر والاعتزاز بقيمة وكرامة وعزة هذا الوطن وقيمه الأصيلة ونهضته الشاملة وقيادته الرشيدة.

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن الاحتفال بيوم العلم فرصة رائعة لكي يجدد كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة من المواطنين والمقيمين التزامه الحقيقي بالقيم التي تأسس عليها هذا الوطن وأهمها التلاحم المجتمعي، والوحدة الوطنية التي نعيش في ظلالها جميعا في أمن وأمان وسعادة، وهي القيم التي آمن بها الوالد المؤسس وحرص على تعزيزها في نفوس أبناء هذا الوطن، مؤكدا على أهمية أن يتعهد الجميع في هذا اليوم العظيم في تاريخنا المجيد بالعمل من أجل خدمة الوطن ورفعة رايته، كما إنها مناسبة مهمة للتأكيد على أن علم الدولة هو الهوية الأساسية لنا جميعا، ورمز لقيمنا وحضاراتنا التي نفاخر بها العالم أجمع في كافة الميادين.

ودعا معاليه كافة المواطنين والمقيمين من الكبار والصغار والأسر، على أرض الإمارات للتحلي بروح الانتماء للوطن وهويته وتاريخه وثقافته، والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لأنهما معا هما حجر الأساس الذي يمكننا من تحقيق كل ما تريده الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء.

وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة رفع معالي الشيخ نهيان بن مبارك أسمى آيات الشكر والعرفان، والولاء والانتماء بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة العاملين بوزارة التسامح والتعايش إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لما يبذله من جهود مقدرة من أجل وحدة هذا الوطن ورفعته وازدهاره وسعادة كل المقيمين على أرضه.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك " إننا في هذا اليوم نتذكر القيم التي تأُسس عليها هذا الوطن على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وهي التسامح والتعايش والسلام والتعاطف والحوار الإيجابي بين كافة المقيمين على أرض هذا الوطن، بصرف النظر عن ثقافاتهم وأديانهم وثقافتهم، لأن هذا كله يؤكد أن مواطني الإمارات المحبة والسلام والتسامح متحدون دائما في الانتماء لهذا الوطن والولاء لقيادته الرشيدة والحب والوفاء لرايته المرفوعة دائما أبدا إلى السماء.

وأكد معاليه على أهمية أن يدرك الجميع وخاصة شباب هذا الوطن بأن رفعة هذا العلم وتقدم هذه البلاد تعتمد دائما على إخلاص أبنائه وتفاني رجاله وتضحياتهم لكي يظل علمنا خفاقا في السماء، مشيرا إلى أن هذا العلم سيظل موحدا لمواطني الامارات بكافة أطيافهم ويوحدهم في ظل القيادة الرشيدة، وسيبقى هذا الاحتفال يوما لإعلاء كلمة الاتحاد.



