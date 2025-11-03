وزير الدولة لشؤون الدفاع: علمنا يجسد مسيرة وطن ملهم

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ قال معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع :في يوم العَلم نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، مؤكدين أن راية دولة الإمارات ستبقى خفاقة بالعزة والكرامة.

وأضاف معاليه في كلمة بهذه المناسبة :" علمنا يجسد مسيرة وطن ملهم، صنع مجده بتضحيات أبنائه وإخلاصهم، وسيبقى رمزاً لوحدتنا وقوتنا " .

وتابع :" في هذا اليوم، نقف تحت راية علمنا الشامخ، نبراس العزّ ورمز القوة، نجدد الولاء للوطن ونعقد العزم على أن نبقى حماةً لمنجزاته وصون مكتسباته، ماضين بثبات وإصرار في مسيرة مجده ورفعته، لتظلّ الإمارات عنواناً للريادة، موطناً للأمن والسلام والاستقرار.



