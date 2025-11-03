محمد بن حمدان بن زايد يرفع علم الدولة في ديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين

العين في 3 نوفمبر/ وام/ رفع الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، اليوم، علم الدولة في ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، احتفاءً بيوم العلم، الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام.

وشهدت مراسم الاحتفال الرسمي، التي حضرها عددٌ من موظفي ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، عزفَ السلام الوطني ورفعَ العلم على سارية الديوان.

وأكَّد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب أبناء وبنات الوطن يُبرز أسمى معاني الانتماء والولاء للقيادة الحكيمة والالتفاف حول راية الوطن الشامخة، بما يعكس روح الفخر والاعتزاز بمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الحافلة بالإنجازات والنجاحات في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن رفع العلم في هذا اليوم يُجسِّد روح التلاحم التي تجمع الإماراتيين على قيم الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن، والتي أرسى دعائمها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيَّب الله ثراه"، ورسَّختها القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مؤكِّداً أن يوم العلم يُعبِّر عن التزام أبناء الإمارات بمواصلة العمل بروح الاتحاد لترسيخ المكانة الرائدة للدولة على المستويات كافة.



