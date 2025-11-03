نائب حاكم أم القيوين: يوم العلم تجديد للعهد والولاء واحتفاء بعزة الوطن

أم القيوين 3 نوفمبر / وام/ رفع سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، علم الدولة في حديقة الخور بأم القيوين احتفاء بمناسبة " يوم العلم" .

حضر مراسم رفع العلم، الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، ومدراء الدوائر الاتحادية والمحلية في الإمارة.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، أن الاحتفال بـ "يوم العلم" تجديد للعهد باستكمال مسيرة البناء والعطاء ليبقى علم دولة الإمارات عالياً خفاقاً بين الأمم وهامة شامخة بفضل سواعد وحب أبناء الإمارات المخلصين .

وقال سموه، إن "يوم العلم" مناسبة وطنية ورمز يفتخر به كل مواطن إماراتي تربى في مدرسة زايد الخير وهي تجديد الولاء للقيادة الحكيمة ولمسيرة الوطن، لافتا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة ينبع من قيم الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقائده ويجتمع أبناء الإمارات على هدف واحد وهو العمل ليبقى علم الإمارات شامخاً في عليائه.

وأضاف سموه، أن الاحتفال بيوم العلم ليس مجرد رفعه على الساريات بل هو احتفال عزة وكرامة تزداد فيه صفوف شعب الامارات تلاحماً وتخفق قلوبهم حباً للقيادة الرشيدة، فلطالما كان وسيبقى علم دولة الإمارات العربية المتحدة رمزاً للعزة والشموخ، هذا العلم الذي رفعه أبناء الإمارات في شتى المحافل ليوثق إنجازات دولة الإمارات وليقف شاهداً على أن هذه الدولة تركت بصمة ناجحة في مختلف المجالات .



