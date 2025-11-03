محمد بن خليفة: الاحتفاء بـ " يوم العلم " تجديد للولاء للقيادة والانتماء لوطننا الغالي

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بـ " يوم العلم " الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر من كل عام يجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم والتعاضد بين أبناء الوطن من أجل تعزيز بنيان الاتحاد والتضحية بالغالي والنفيس من أجله رفعته.

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة الوطنية الغالية إن الاحتفاء بـ " يوم العلم " تجديد للولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي وتجسيد لمشهد إماراتي مشرق تخفق الرايات فيه في جنبات دولة الاتحاد وفوق كل البيوت والمؤسسات والمنشآت تأكيدا على الحب والولاء وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح ليبقى خفاقا قويا شامخا شموخ وقوة أبناء الإمارات.

وأضاف سموه أن شعب دولة الإمارات ليفخر بهذه المناسبة بالمسيرة المباركة لدولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حتى أضحت الإمارات أحد أفضل نماذج الرقي الحضاري والإنساني القائم على قيم العطاء والبذل والمساواة بين بني الإنسان بغض النظر عن الدين أوالجنس أواللغة مع استيعاب التطورات التكنولوجية الحديثة والأخذ بها في مختلف المجالات .

واستذكر سموه في يوم العلم ما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسون رحمهم الله في مرحلة التأسيس من جهود أرست قواعد الاتحاد وعززت أركانه والتي ستظل في القلب والوجدان وما تلاها من إنجازات مشهودة شهدتها مرحلة التمكين بقيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله والتي شملت كل مجالات الحياة ورسخت مكانته بين الأمم.

ورفع سموه في ختام كلمته بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، مؤكدا الوقوف خلفها صفا واحد متعاضدين لتتواصل مسيرة الإنجازات وليظل علم الإمارات رمز وحدتنا واتحاد قلوبنا ومصدر فخرنا مجددين العهد على خدمته ورفعته وبذل الأرواح رخيصة من أجله.