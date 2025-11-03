أبطال الجوجيتسو يهدون الإمارات 3 ميداليات جديدة في بطولة العالم

بانكوك في 3 نوفمبر/ وام/ أهدى أبطال منتخبنا الوطني للجوجيتسو، الإمارات ثلاث ميداليات جديدة في بطولة العالم للجوجيتسو المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث تم عزف السلام الوطني على منصة التتويج مرتين اليوم، تزامناً مع احتفالات الدولة بـ”يوم العلم”، ليواصل أبطال الإمارات مسيرة الإنجازات العالمية ويؤكدوا ريادتهم في هذه الرياضة التي باتت تمثل أحد أبرز مكونات الهوية الرياضية الوطنية.

وتوج البطل عمر السويدي بذهبية وزن 56 كجم لفئة الرجال بعد أداء متميز في النزالات الأربعة التي خاضها، ليعتلي منصة التتويج عن جدارة واستحقاق، فيما نالت البطلة شما الكلباني ذهبية وزن 63 كجم للسيدات، مؤكدة تفوقها العالمي وقدرتها على العودة القوية بعد فترة إصابة امتدت لأشهر، كما أحرز اللاعب ذياب النعيمي الميدالية البرونزية في وزن 56 كجم بعد سلسلة من النزالات القوية.

وبذلك يرتفع رصيد بعثة منتخب الإمارات إلى 6 ميداليات في البطولة حتى الآن، بواقع 3 ذهبيات وفضية واحدة وبرونزيتين، بما يعزز مكانة المنتخب الإماراتي في الترتيب العام للبطولة التي تستمر منافساتها حتى الخامس عشر من نوفمبر الجاري بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات العالم في الجوجيتسو.

وأعرب سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، في اتصال هاتفي مع البعثة، عن فخره واعتزازه بما حققه الأبطال في هذا اليوم الوطني العزيز على قلوب أبناء الإمارات، مشيداً بالأداء البطولي والانضباط العالي الذي أظهره اللاعبون واللاعبات في مختلف النزالات.

وقال: “ما تحقق اليوم هو هدية ثمينة من أبطال الإمارات في يوم العلم، تعكس روح الانتماء والولاء للوطن، وتؤكد أن أبناء وبنات الإمارات يحملون في قلوبهم حب هذا الوطن وقيادته الرشيدة، ويجسدون ذلك بالأداء والنتائج”.

وأكد الهاشمي أنه يتوقع المزيد من الإنجازات في الأيام المقبلة، موضحاً أن المنتخب يضم مجموعة من المواهب القادرة على الحفاظ على الريادة الإماراتية وترسيخ مكانتها العالمية.

حضر منافسات اليوم وشارك في تتويج الفائزين كل من بانايوتوس تيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، ومايكل كورن رئيس الاتحاد الأوروبي للجوجيتسو، وخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي، إلى جانب عدد من رؤساء ومسؤولي الاتحادين الدولي والإماراتي، والاتحاد التايلاندي المستضيف للحدث.

وأعرب فهد علي الشامسي، عن سعادته الغامرة بالإنجاز الذي حققه أبطال الإمارات، وقال:"نبارك للوطن وقيادته الرشيدة هذا الإنجاز الذي تحقق في يوم العلم، وهو يوم يجسد قيم الوحدة والانتماء. لقد قدم أبطالنا أداءً بطولياً مشرفاً، ونجحوا في ترجمة الجهد الكبير الذي بذلوه خلال مرحلة الإعداد المكثفة على مدار الشهرين الماضيين”.

وأضاف الشامسي: “أتوجه بالشكر إلى اللاعبين واللاعبات والجهازين الفني والإداري على ما قدموه من التزام وجهد وتفانٍ، كما أشيد بالتنظيم الاحترافي من الاتحاد التايلاندي الذي وفر بيئة مثالية للمنافسة. نحن على ثقة بأن لاعبي ولاعبات الإمارات سيواصلون تألقهم في هذه البطولة، لتكون محطة جديدة لتعزيز الثقة في قدراتهم، خاصة أننا عائدون للتو من المشاركة الناجحة دورة الألعاب الاسيوية للشباب بالبحرين، بما يؤكد على تواصل الأجيال وقدرتها على تعظيم المكتسبات والحفاظ على الصدارة”.

وفي السياق ذاته، أكد البطل العالمي فيصل الكتبي، رئيس قسم المنتخبات الوطنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن ما حققه أبطال الإمارات اليوم هو ثمرة للعمل الجماعي والتخطيط السليم الذي ينتهجه الاتحاد.

وقال : “ عمر السويدي، وشما الكلباني، وذياب النعيمي قدموا أداءً متميزاً، وأثبتوا أن الإمارات هي الرقم الصعب في المشهد العالمي للجوجيتسو. نحن فخورون بهم، وواثقون أن زملاءهم سيواصلون تقديم الأداء ذاته في الأيام المقبلة، لتعزيز رصيد المنتخب في البطولة التي تستمر حتى 15 نوفمبر الجاري”.

واختتم الكتبي تصريحه قائلاً: “إنجازات أبطالنا اليوم تبرهن أن إستراتيجية الاتحاد في تطوير المنتخبات الوطنية تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة يشكل الحافز الأهم لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات التي تليق باسم الإمارات ومكانتها الرياضية العالمية”.

من جانبه، عبّر البطل عمر السويدي عن سعادته الكبيرة بإحراز ذهبية العالم، قائلاً:"أهدي هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهداً في دعم أبنائها في كل المجالات، وإلى شعب الإمارات في يوم العلم، الذي يمثل مناسبة وطنية غالية تجسد معنى الانتماء والفخر. خضت أربع نزالات قوية أمام منافسين من مدارس عالمية مختلفة، وتمكنت بفضل الله، ثم بفضل الاستعداد الجيد والتركيز العالي، من تحقيق الفوز والوقوف على منصة التتويج”.

وأضاف السويدي: “الإمارات وطن العطاء والتسامح والإبداع، وتستحق من أبنائها كل التضحيات والعمل الجاد من أجل رفع علمها خفاقاً في كل المحافل الرياضية الدولية”.

أما البطلة شما الكلباني، فقد عبرت عن فخرها وسعادتها بهذا الإنجاز، قائلة:“ ذهبية تايلاند لها مكانة خاصة في قلبي، لأنها جاءت بعد فترة علاج وتأهيل صعبة عقب إصابة عضلية تعرضت لها. أهدي هذا الفوز إلى القيادة الرشيدة، وإلى كل من وقف إلى جانبي في مرحلة التعافي. لقد كانت تدريباتي خلال الشهرين الماضيين مزيجاً من العلاج الطبيعي والتركيز على الجوانب التكتيكية، والحمد لله استطعت أن أعود بقوة وأنهي جميع نزالاتي بفوز عن طريق الاستسلام”.

وأضافت: “هذا اللقب العالمي سيكون دافعاً كبيراً لي لمواصلة التميز ورفع راية الإمارات في جميع البطولات المقبلة”.