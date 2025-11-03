أحمد بن صقر القاسمي: "علم الإمارات" عنوان وطن وقصة ولاء لدولة الاتحاد

رأس الخيمة في 3 نوفمبر / وام / أكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، أن "علم الإمارات" هو عنوان وطن وشعب، وقصة ولاء وانتماء لدولة الاتحاد، ورمز للهوية الوطنية .

وقال في كلمته بهذه المناسبة : " ها نحن نرفعه عاليا ليبقى شامخا، فـ "يوم العلم" حكاية وطن وانتماء شعب، نحتفل فيه بعشق ألوانه ووفاء للمؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد ومجده".

وأضاف :" يأتي الاحتفال تأكيدا على تجديد العهد والولاء للقيادة الرشيدة التي تسير بالوطن نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار إن رفع علم الإمارات هو تجسيد حي لوحدة الصف خلف طموحات الدولة ورؤيتها المستقبلية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي للتنمية الشاملة، ويوم العلم هو محطة لتذكير الأجيال بتاريخ الاتحاد المجيد ومسيرة الإنجازات المتواصلة".

وتابع الشيخ أحمد بن صقر القاسمي :" يبقى علم الإمارات رمزا للعز والفخر، يجمعنا تحت راية واحدة تحمل في ألوانها معاني القوة والسلام والمحبة، وتؤكد أن الاتحاد هو سرّ نجاح دولتنا واستمرار ريادتها بين الأمم".