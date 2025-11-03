"الإمارات للتنمية المتوازنة" : علم الإمارات رمز وحدتنا وهويتنا وسيادتنا

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / أكد سعادة محمد خليفة بخيت الكعبي الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة أن يوم العلم مناسبة وطنية عظيمة تجسد رمز وحدتنا وهويتنا وسيادتنا وتتجلى خلالها أسمى قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة التي جعلت من الإمارات وطناً وعنواناً للوحدة والتقدم والازدهار والتطور الإنساني تحت راية العز والفخر والرخاء. وقال سعادته في تصريح له بهذه المناسبة إن يوم العلم يجسد وحدة الوطن الغالي وتلاحم القيادة الحكيمة وشعب الإمارات الوفي تحت علم الإمارات ليظل عالياً شامخاً في ميادين التنمية والبناء والتقدم حاملاً راية الإنجازات العالمية في مختلف القطاعات والمجالات. وأضاف سعادته أننا في مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة نعاهد قيادتنا الرشيدة على مواصلة العمل ضمن مسيرة الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات لا سيما التنموية محافظين على قيمنا الأصيلة ومعتزين بتاريخ دولتنا الفتية الذي يجسد قيم الاتحاد الراسخ ويعكس طموح وإصرار وعزيمة شعب الإمارات على مواصلة تحقيق الريادة العالمية والتقدم والابتكار ليبقى علم الإمارات رمزاً للتلاحم والوحدة ومصدراً للإلهام لتحقيق مستقبل مشرق لدولة الإمارات وشعبها الكريم.