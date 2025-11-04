شرطة الفجيرة تحتفي بـ "يوم العلم"

الفجيرة في 3 نوفمبر / وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة فعالية رفع العلم في مقرها بحضور المدراء العامين ومدراء الإدارات وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد والعنصر النسائي.

وقام سعادة العميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، برفع علم الدولة، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء، وبمشاركة مجموعة من طلاب وطالبات مدارس الفجيرة الذين قدموا عروضاً احتفالية معبرة عن حبهم واعتزازهم براية الوطن.

وأكد الطنيجي أن العلم يمثل رمزاً لهوية الوطن ووحدة الشعب وتلاحمه، ويعكس الاحتفاء بهذه المناسبة مشاعر الحب والانتماء الصادق لهذه الأرض الطيبة والولاء للقيادة الرشيدة.

وأوضح سعادته أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية يجسد قيم الوفاء والانتماء، ويعزز روح العمل والعطاء، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود للحفاظ على رفعة العلم الإماراتي عالياً خفاقاً في جميع المحافل، بما يعكس مكانة دولة الإمارات الرائدة كنموذج يحتذى به في التقدم والوحدة والازدهار.



