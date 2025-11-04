وزارة الأسرة: يوم العلم يجدد قيم الوفاء للوطن وقيادته

دبي في 3 نوفمبر / وام/ قالت معالي سناء سهيل وزيرة الأسرة إن علم الإمارات الذي يرفرف في قلوبنا يجسد مسيرة وطنٍ عظيم أسّسه الآباء المؤسسون على مبادئ العزيمة والاتحاد وصانه الأبناء بالإخلاص والعمل مؤكدة أن الأُسَر الإماراتية تحمل هذا الرمز في وجدانها فتُنشئ عليه أبناءها وتغرس فيهم معاني الفداء والاعتزاز بالهوية والوفاء للوطن فهو الراية التي توحّدنا وتجمعنا على حب الإمارات وخدمتها.

وأضافت معاليها في كلمة لها بمناسبة يوم العلم : "إننا نرفع اليوم علم الإمارات عاليا خفاقا في سماء المجد والفخر احتفاءً برمز وحدتنا وعزّنا وعنوان سيادتنا.. إن يوم العلم ليس مجرد مناسبة وطنية بل هو وقفة إجلال وفخر لقيم الاتحاد وتجديد للولاء والانتماء لهذا الوطن العظيم".

ولفتت إلى أن هذا اليوم يجدد الوفاء للوطن وقيادته الرشيدة ويغرس في نفوس أبنائنا حب الوطن واحترام رايته ويعلمهم أن العلم عنوان الكرامة وراية الهوية وتجسيد لمسيرة وطن صنع مجده بسواعد أبنائه.