جمعية الإمارات للسرطان: يوم العلم مناسبة تتجدد فيها أسمى معاني الوفاء والولاء للوطن

العين في 3 نوفمبر / وام / هنأت جمعية الإمارات للسرطان بمختلف فروعها في الإمارات، القيادة الرشيدة وشعب الامارات بمناسبة يوم العلم وأكدت أن المناسبة أصبحت تقليداً وطنياً وتأكيداً على مواصلة البذل والعطاء، والالتزام برفعة الوطن ليبقى شامخاً والسير بخطى ثابتة نحو المستقبل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وقالت الجمعية بهذه المناسبة إن يوم العلم مناسبة تتجدد فيها كل عام أسمى معاني الوفاء والولاء للوطن والالتزام بمواصلة العمل بجد وإخلاص.