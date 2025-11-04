10% ارتفاعا بمبيعات دوكاب بقطاع الطاقة المتجددة خلال 5 سنوات

أبوظبي في 3 نوفمبر /وام/ تستعرض مجموعة "دوكاب"، حلولها المتخصصة ضمن مجال الكابلات لقطاعات الطاقة الشمسية والنووية وطاقة الرياح، خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك2025"، الذي انطلق اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وذكر بيان للشركة أن دوكاب حققت ارتفاعًا بنسبة 10% في مبيعات قطاع الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس الماضية مشيرا إلى مواصلتها دعم تحول قطاع الطاقة في الدولة عبر ابتكارات تدعم التحوّل الكهربائي وكفاءة الشبكات وسلاسل التوريد المحلية، بدءاً من تكنولوجيا الكابلات المتقدمة للطاقة المتجددة والهيدروجين، ووصولاً إلى الكابلات عالية الأداء في ظروف الحرائق والحلول المتكاملة التي تتيح بنية تحتية أكثر أماناً وأعلى كفاءة. وأكد أن رؤيتها تتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد المناخي 2050. وقال تشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة الكابلات في مجموعة دوكاب، إن دوكاب تواصل تمكين تقدم المنطقة عبر حلول تتسم بالكفاءة والمرونة ومصنوعة في دولة الإمارات. وأشار إلى أن دوكاب تؤدي دوراً ممكنا لاقتصاد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في دولة الإمارات والتي يتوقع أن تصل إلى 96 مليار دولار بحلول عام 2031.