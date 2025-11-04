انطلاق النسخة الـ3 من برنامج "روّاد الأسواق المالية"

أبوظبي في 3 نوفمبر /وام/ انطلقت اليوم النسخة الثالثة من برنامج "روّاد الأسواق المالية"، بالتعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع "SCA" وصندوق الوطن وأكاديمية أبوظبي العالمي، ضمن الجهود المستمرة في تمكين الكوادر الوطنية وإعدادها للقيادة في القطاع المالي.

يمتد البرنامج على مدار ثلاثة أسابيع وحتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة 33 من الطلبة والمبتدئين في المجال المالي ضمن تجربة تدريبية مكثفة تركز على تطوير المهارات المالية العملية والنظرية وصقل القدرات القيادية، وذلك برعاية

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ورئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

يغطي البرنامج مجموعة واسعة من الموضوعات الأساسية في القطاع المالي، بما في ذلك الاستثمار والتداول، إدارة المخاطر والمشتقات المالية، التمويل الإسلامي والمستدام، والتشريعات المالية ويعتمد على أساليب تدريبية مبتكرة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، تحت إشراف نخبة من الخبراء، مع الاستفادة من خبرات SCA وأكاديمية أبوظبي العالمي في تقديم محتوى عملي وتفاعلي يعكس أفضل الممارسات العالمية.

و يتضمن البرنامج أكثر من 84 ساعة تدريبية تشمل محاضرات وورش عمل، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمؤسسات مالية مرموقة مثل سوق أبوظبي للأوراق المالية، هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، بهدف توفير تجربة تعليمية شاملة تجمع بين النظرية والتطبيق العملي وتعزز المهارات العملية للمشاركين.

وتم حتى الآن تخريج 58 مشاركًا ومشاركة من النسختين السابقتين، ما يعكس نجاح المبادرة ورغبة المشاركين في تعزيز معرفتهم وخبراتهم العملية في الأسواق المالية.

وأكد سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج روّاد الأسواق المالية يؤكد على نجاح التجربة التي بدأت في نوفمبر 2023 ضمن شراكة استراتيجية تجمع بين هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق الوطن وأكاديمية أبوظبي العالمي، بهدف تأهيل وتمكين الشباب الإماراتي بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل في قطاع الخدمات المالية.

وأثنى القرقاوي على الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والسلع وأكاديمية أبوظبي العالمي في إعداد وتطوير هذا البرنامج التدريبي المتميز وتقديمه لشباب الوطن، متمنيًا أن يمتد هذا التعاون البناء إلى كافة المجالات التي تدعم شباب الإمارات.

وفي هذا السياق، قال سعادة وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن التعاون الاستراتيجي بين الهيئة وكل من أكاديمية أبوظبي العالمي وصندوق الوطن يُعد نموذجاً يحتذى في تكامل هيئات ومؤسسات الدولة ودورها في تمكين الكوادر الإماراتية الشابة وتأهيلهم للعمل في القطاع المالي واصفا البرنامج بأنه نتاج رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الاستثمار في الأجيال الشابة هو الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة.



