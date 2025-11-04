"إسلامية دبي" : في يوم العلم نجدد عهد الوفاء والانتماء للوطن وقيادته

دبي في 3 نوفمبر /وام/ قال سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إن يوم العلم مناسبة وطنية نجدد فيها عهد الوفاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة ونعبر من خلالها عن وحدة الصف تحت راية الاتحاد التي ستظل خفاقة برموز العزة والكرامة والسيادة.

وأضاف سعادة المهيري في تصريح له بهذه المناسبة أنه في كل عام حين ترفع الراية عالية نستحضر مسيرة بناء وطن قام على الإخلاص والعطاء ونتذكر أن الحفاظ على مجد الإمارات ورفعتها هو امتداد لنهج المؤسسين الذين غرسوا فينا الإيمان بأن العلم ليس مجرد رمز بل عهد متجدد يجسد روح الاتحاد ويؤكد التزام أبناء الإمارات بالعمل والولاء والتكاتف في سبيل رفعة الوطن وعزته.

وأشار إلى أنه في هذه المناسبة الغالية نفاخر بما حققته الإمارات من إنجازات رائدة بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة التي جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها ورسّخت قيم العطاء والانتماء والمسؤولية الوطنية مؤكدين التزامنا بمواصلة العمل بإخلاص لخدمة الوطن وتعزيز مكانته بين الأمم.