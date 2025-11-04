جامعة الذيد: يوم العلم تجسيد لوحدة الوطن وولاء أبنائه لقيادته

الذيد في 3 نوفمبر /وام/ أكدت سعادة الدكتورة عائشة بوشليبي مديرة جامعة الذيد أن يوم العلم مناسبة وطنية خالدة تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، وقال إن رفع علم الإمارات في هذا اليوم تعبير عن الفخر والاعتزاز برمز دولتنا وعنوان عزّتها وسيادتها.

وأضافت سعادتها في تصريح لها بهذه المناسبة : يوم العلم ، يوم نجدد فيه العهد والولاء لقيادتنا الحكيمة، ونعبّر فيه عن وحدتنا تحت راية الاتحاد، تلك الراية التي توحّد قلوب أبناء الإمارات تحتها على قيم الخير والعطاء

وقالت :" في يوم العلم نجدد العهد على المضي قدماً في مسيرة العطاء والتميز، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لدولتنا الحبيبة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة" حفظه الله".

وأضافت : " في جامعة الذيد نستمدّ رؤيتنا من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد، الذي يؤكد دائماً على غرس قيم الانتماء والولاء في نفوس أبنائنا الطلبة، وتعزيز الوعي الوطني والمسؤولية المجتمعية لديهم ليكونوا سفراء لوطنهم في العلم والعمل والعطاء".



