بلدية دبا تحتفي بيوم العلم

دبا الفجيرة في 3 نوفمبر / وام / احتفلت بلدية دبا بـ"يوم العلم"، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة. بدأ الاحتفال بالسلام الوطني ورفع علم الدولة على السارية في الساحة الخارجية لمبنى البلدية، بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي البلدية. تضمن الحفل عرض فيلم قصير عبّر فيه موظفو البلدية عن فخرهم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، إلى جانب توزيع الأعلام والهدايا والأوشحة على المشاركين، في أجواء عكست روح الانتماء والولاء، وتجديد العهد على مواصلة العمل والعطاء لرفعة الوطن تحت راية الاتحاد وقيادته الحكيمة.