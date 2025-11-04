دبي للثقافة تطلق النسخة الـ 30 من "خريطة الفن"

دبي في 3 نوفمبر / وام / أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" النسخة الـ 30 من "خريطة الفن" بالتعاون مع استوديو "ذا جام جار"، في خطوة جديدة ترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي. يقدّم الإصدار الجديد عرضاً شاملاً للمشهد الثقافي المحلي وما يتّسم به من حيوية وتنوع، مسلطاً الضوء على صالات العرض الفنية والمهرجانات والفعاليات الكبرى في دبي والإمارات، ومن أبرزها النسخة الـ 11 من "أسبوع دبي للتصميم" الذي يُنظم بالشراكة مع حي دبي للتصميم وبدعم من "دبي للثقافة" من 4 الى 9 نوفمبر الجاري، إلى جانب إعادة افتتاح مركز "تشكيل" بمعارضه الفنية المتفردة، وإطلاق النسخة الأولى من مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية الذي يجمع تجارب متنوعة في المسرح والموسيقى والفنون الشعبية. ويبرز الإصدار أهمية المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025" الذي تستضيفه دبي لأول مرة في المنطقة من 11 إلى 17 نوفمبر الجاري تحت شعار "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير"، ويضم حوارات مع منال عطايا المدير العام لإدارة متاحف الشارقة، والمهندس المعماري أديب دادا، حول أثر الحدث في تعزيز مستقبل المتاحف واستدامة التراث الثقافي. وتسلّط "خريطة الفن" الضوء على عدد من أبرز الفنانين والقيمين في الإمارات والمنطقة، من بينهم لوكاس مورين من مركز جميل للفنون، والفنانة الإماراتية سارة الخيال، والعالمي عصام كراجح، والفنانتان عزة الظاهري وآية جدران.

ويتناول الإصدار أيضا إنجازات مؤسسات فنية مرموقة مثل معرضي "جيرن آرت" و"1×1 آرت غاليري" ودار كريستيز دبي. ويضم الملحق الفني للعدد محوراً خاصاً حول الاستدامة في الفنون العامة والمساحات الخضراء، بما يعكس التزام دبي للثقافة بتكامل الإبداع مع التنمية المستدامة.