مكتبة محمد بن راشد تحتفي بيوم العلم

دبي في 3 نوفمبر / وام / احتفلت مكتبة محمد بن راشد اليوم ضمن فعالياتها لشهر نوفمبر بيوم العلم عبر فعالية شهدت رفع علم دولة الإمارات بحضور معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة المكتبة وأعضاء الإدارة وموظفيها، تعبيراً عن الفخر والولاء والانتماء للوطن. على صعيد متصل تتضمن أجندة الشهر فعالية “أيام كلود مونيه: الضوء كما لم نره من قبل”، التي تحتفي برائد المدرسة الانطباعية عبر معرض فني بالتعاون مع مركز “للفنون عنوان” وورشة رسم بأسلوب الانطباعيين للفنانة ماجدة نصر الدين.

وتنظم المكتبة فعالية “اليوغا الصامتة” ضمن “تحدي دبي للياقة” بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة لتعزيز التوازن بين الجسد والذهن. وفي إطار برنامج “تمكين العقول”، تقدم المكتبة ورشة بعنوان “عقلية الإنجاز” للدكتور نبيل بن عاشور حول التحفيز الذاتي وبناء عقلية النمو، إلى جانب أمسية “هوية المكان وروح الإنسان” للاحتفاء بمسيرة الفنان عبدالقادر الريس. وتنظم المكتبة حملة صحية توعوية بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بمناسبة اليوم العالمي للسكري وعروضاً سينمائية متنوعة ضمن “ليالي سينيوليو”، ومهرجان السينما الإماراتي الإيطالي “لا دولتشيفيا.

فيما تختتم المكتبة فعالياتها بـ”مهرجان عيد الاتحاد” الذي يجمع الترفيه والثقافة في أجواء احتفالية شتوية إلى مشاركتها في مؤتمر “آيكوم دبي 2025”، وقمة المعرفة 2025، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب