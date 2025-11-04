"نادي الفجيرة للفنون القتالية" يحصد 54 ميدالية في دولية خورفكان للجودو

الفجيرة في 3 نوفمبر/ وام/ حصد نادي الفجيرة للفنون القتالية ، 54 ميدالية، بواقع 24 ذهبية، و15 فضية، و15 برونزية، و6 كؤوس في بطولة خورفكان الدولية للجودو التي اختتمت أمس بمشاركة 320 لاعباً ولاعبة من 27 دولة.

وأوضح النادي في بيان اليوم أنه حصد 4 كؤوس ضمن فئة الذكور، في فئات أشبال دولي، وأشبال مواطنين، وشباب دولي، وشباب مواطنين، بالإضافة إلى كأسين في فئة الإناث بكأس المركز الثاني لفئة الأشبال، والأول لفئة الناشئات.

وكشف عن مشاركة 100 لاعب ولاعبة في منافسات البطولة، وتصدره لفئتي المواطنين في منافستي الأشبال والشباب.