وكالة الإمارات للفضاء: يوم العلم يجسد التفاف أبناء الوطن حول رايته

أبوظبي في 3 نوفمبر/وام/ أكد سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، أن يوم العلم يمثل رمزا للوحدة وتجسيدا لمسيرة وطن آمن بقوته وتلاحم شعبه تحت راية واحدة.

وفال القبيسي في تصريح بهذه المناسبة إن هذا اليوم يجسد قصة مجد تُروى في كل إنجاز، وإرث خالد تركه الآباء المؤسسون، ليبقى شاهدا على مسيرة النهضة والتنمية والريادة التي حققتها دولة الإمارات في مختلف الميادين. وأضاف :" في هذا اليوم المبارك، نجدد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، التي جعلت من الإنسان محور التنمية وغاية التقدم، وسارت بخطى واثقة نحو المستقبل، مستلهمة من القيم التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن الرؤية الرائدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله". وقال :" في وكالة الإمارات للفضاء نعاهد قيادتنا وشعبنا على المضي قدما في خدمة الوطن بكل إخلاص ومسؤولية، وعلى صون مكتسباته وتعزيز حضوره العالمي في قطاع الفضاء".