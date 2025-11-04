أوبن أيه.آي وأمازون توقّعان صفقة بقيمة 38 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي

سياتل في 4 نوفمبر/ وام/ وقّعت شركتا تطبيقات الذكاء الاصطناعي "أوبن أيه.آي"، والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا "أمازون" الأمريكيتان صفقة بقيمة 38 مليار دولار، تتيح لشركة "أوبن أيه.آي" المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي "شات جي.بي.تي"، تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على خدمات الحوسبة السحابية من "أمازون".

وستحصل "أوبن أيه.آي" على حق الوصول إلى مئات الآلاف من رقائق الذكاء الاصطناعي المتخصصة من إنتاج شركة إنفيديا من خلال شركة "أمازون ويب سيرفيسز" (أيه.دبليو.إس)، ذراع الحوسبة السحابية التابعة لأمازون دوت كوم في إطار الصفقة المعلن عنها اليوم.

وأفادت "أمازون" في بيان، بأن التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أدى إلى طلب غير مسبوق على خدمات الحوسبة، مضيفة أن "أوبن أيه.آي" ستبدأ فورًا في استخدام حوسبة أمازون ويب سيرفيسز في إطار هذه الشراكة، مع استهداف استخدام جميع القدرات المتاحة قبل نهاية عام 2026، مع إمكانية التوسع بشكل أكبر حتى عام 2027 وما بعده.