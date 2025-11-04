"القوس والسهم" يحصد 7 ميداليات في بطولة "غرب آسيا"

الشارقة في 4 نوفمبر/وام/ أحرز منتخب الإمارات للقوس والسهم 7 ميداليات، بواقع 3 ذهبية، وفضيتين، وبرونزيتين في بطولة غرب آسيا الثانية" قطر 2025"، محققاً المركز الثاني في الترتيب العام.

وأعلن الاتحاد في بيان اليوم، أن البطولة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 28 أكتوبر الماضي حتى 4 نوفمبر الجاري، شهدت مستويات مميزة للاعبي ولاعبات المنتخب.

ووصلت بعثة المنتخب إلى الدولة مساء أمس، وكان في مقدمة مستقبليها بمطار الشارقة حميد سبت الشامسي، نائب رئيس الاتحاد، وهند الحوسني، الأمين العام.

وحققت اللاعبات ميثاء محمد النعيمي، وآمنة يوسف العوضي، وجمانة علي النجار ذهبية القوس المركب في الفرق لفئة السيدات، بينما نجح فريق الرجال المؤلف من علي يعقوب رنجيري، ومنصور سعيد الكتبي، وسيب سانكار مايتي بحصد ذهبية القوس المحدب.

كما توج منتخبنا بذهبية القوس المحدب للفرق مختلط بمشاركة سامية أودينايفا، وسيب سانكار مايتي، وحقق محمد صالح بن عمرو، وآمنة يوسف العوضي فضية القوس المركب للفرق مختلط، ونالت آمنة يوسف العوضي فضية فردي فئة القوس المركب سيدات.

وتابع فريق الرجال المكون من محمد صالح بن عمرو، ويوسف حسن الحوسني، وشهاب أحمد الساعدي نتائجه التنافسية في البطولة بحصد برونزية فئة القوس المركب.

ووصفت سعادة هنادي خليفة الكابوري رئيس الاتحاد الإنجاز القاري، بأنه محطة جديدة في مسيرة التميز للمنتخب، وإضافة نوعية للتطور الذي حققته المنتخبات الوطنية على مدار السنوات الماضية، معلنة في الوقت نفسه استمرار نهج الاتحاد الاستراتيجي في تبني المبادرات الداعمة للارتقاء باللعبة، وتمكين اللاعبين واللاعبات من المهارات التنافسية العالمية.