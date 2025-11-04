عمار بن حميد يصدر قراراً بتعيين عائشة الشامسي مديراً تنفيذياً لمكتب شؤون التعليم الخاص

عجمان في 4 نوفمبر /وام/ أصدر سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتعيين سعادة عائشة سلطان ماجد الشامسي، مديراً تنفيذياً لمكتب شؤون التعليم الخاص بعجمان.
وتكون الشامسي بموجب القرار مسؤولة أمام رئيس المجلس التنفيذي عن أداء المهام والصلاحيات المنوطة بها، ويعمم القرار على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه، وينشر في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص سموه، ضمن رؤية عجمان 2030، على تطوير منظومة التعليم الخاص في الإمارة، وتعزيز كفاءتها الإدارية، ودعم الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات المؤسسية.