"دبي لكرة السلة" يفوز على بارتيزان ويواصل انتصاراته في الدوري الإدرياتيكي

دبي في 4 نوفمبر /وام/ واصل فريق دبي لكرة السلة، عروضه القوية في الدوري الإدرياتيكي "ABA"، بعد فوزه المستحق على فريق بارتيزان الصربي بنتيجة 82 – 70، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على صالة كوكاكولا أرينا بدبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة، ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم منذ انطلاق الموسم.

ونجح فريق دبي في قلب مجريات اللقاء بفضل أداء قوي في النصف الثاني، حيث سجل 23 نقطة مقابل نقطتين فقط لضيفه بين الربعين الثالث والرابع، ليُلحق ببارتيزان خسارته الثالثة على التوالي والأولى له في البطولة.

وقال مدرب فريق دبي لكرة السلة، يوريكا غوليماتش، إن هذا الانتصار كان مهماً للغاية بعد بعض الخسائر التثي لحق بالفريق خارج ملعبه في اليوروليغ، لافتا إلى أن اللاعبين أظهروا شخصية قوية وطاقة عالية رغم الغيابات.

وتصدر فيليب بيتروتشيف، قائمة الهدافين برصيد 18 نقطة و6 متابعات واستحواذين، فيما أضاف دواين بيكون 16 نقطة و4 متابعات و3 تمريرات حاسمة.



