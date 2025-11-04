مهرجان الإمارات الدولي للملصق يرسّخ فن التواصل الإنساني

دبي في 4 نوفمبر / وام / افتتح معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس أمناء مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، فعاليات مهرجان الإمارات الدولي السابع للملصق الذي تنظمه ندوة الثقافة والعلوم في دبي بالشراكة مع الهيئة الدولية للملصق، ويستمر حتى يوم 15 نوفمبر الجاري في مقر الندوة.

حضر الافتتاح، بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من المثقفين والمصممين. ويواكب المهرجان احتفال الدولة بعام المجتمع، حيث يحول الفن البصري إلى مساحة حوارية تسهم في تعزيز التفاعل الثقافي والاجتماعي، ويجسد قدرة الملصق على البقاء كأداة اتصال مؤثرة رغم هيمنة الوسائط الرقمية. وأكد معالي محمد المر، أن المهرجان يمثل منصة ملهمة لأجيال المصممين لابتكار أساليب جديدة للتعبير عن قضاياهم المجتمعية، مشيداً بدور ندوة الثقافة والعلوم في ترسيخ ثقافة التصميم على المستويين المحلي والعالمي. من جانبه أوضح بلال البدور أن المهرجان يجسد شعار "عام المجتمع"، ويجعل من الملصق وسيلة للتقارب الإنساني وبناء الجسور بين الثقافات، مؤكداً أن المشاركة العالمية الواسعة تعكس مكانة دبي مركزا للإبداع البصري. وشهدت الدورة الحالية مشاركة متميزة للطلاب الذين شكلوا نحو 30 % من إجمالي المشاركات إلى جانب مشاركة 50 مصمماً من داخل الدولة، قدموا أعمالاً تستلهم قيم المجتمع والبيئة والعلاقات الإنسانية. وكرّم المهرجان المصمم الإيطالي العالمي أرمندو ميلاني ضيف الشرف، الذي اشتهر بأعماله الإنسانية والبيئية ،ومنها ملصق الأمم المتحدة “War Peace” فيما تعرض الدورة السابعة نحو 500 عمل من 60 دولة تجسد رؤى فنية متنوعة لمفهوم عام المجتمع. ويؤكد المهرجان مكانة دولة الإمارات كجسر عالمي للحوار الثقافي ومختبر مفتوح للإبداع البصري الذي يوظف التصميم لخدمة الإنسان والمجتمع .