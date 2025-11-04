3 لاعبين يمثلون منتخب الأثقال في دورة "التضامن الإسلامي"بالرياض

دبي في 4 نوفمبر/وام/ أعلن اتحاد الإمارات لرفع الأثقال اعتماد مشاركة اللاعبين عيسى البلوشي، وعزالدين الغفير، ومي المدني في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام بالعاصمة السعودية الرياض من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري.

على صعيد متصل أكد الاتحاد المشاركة في بطولة كأس قطر وغرب آسيا بفريق مكون من الناشئين والشباب والكبار وذلك خلال ديسمبر المقبل مشيرا إلى اختيار الحكم الدولي جاسم العوضي للتحكيم بالدورة.

وذكر حمد جمعة العجمي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، أن المنافسات المقررة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، تعزز تطوير وتمكين اللاعبين، من خلال الاحتكاك مع نخبة المشاركين من مختلف الدول، وتمثيل الدولة بأفضل صورة في هذه الدورة، بعد مراحل متدرجة من الإعداد.