250 مشاركا بمنتدى التراث الرقمي الوطني في أبوظبي

أبوظبي في 4 نوفمبر/وام/ انطلقت أمس فعاليات منتدى التراث الرقمي الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و يستمر ثلاثة أيام في المجمع الثقافي ، و يبحث دور التكنولوجيا في إعادة تشكيل المشهد الخاص بحماية وصون وتوثيق التراث الثقافي الوطني.

تجمع فعاليات المنتدى المغلق 250 مشاركاً، من بينهم 132 متحدثاً دولياً و128 ممثلاً عن مؤسسات رائدة عالمياً، إلى جانب نخبة من القادة والمبتكرين والمؤثرين العالميين المتخصصين في التوثيق الرقمي للتراث، وتقنيات صون الثقافة، والابتكار.

يشكل المنتدى منصة فريدة للخبراء من مختلف تخصصات التوثيق الرقمي، والعلوم الإنسانية الرقمية، والتراث الثقافي والتكنولوجيا، للتواصل والتعاون وتوسيع آفاق معارفهم بما يتجاوز مجالاتهم الفردية، ويعزز دور أبوظبي الريادي في هذا المجال ويعكس مكانتها عاصمة ثقافية توازن بين حماية التراث والابتكار.

ويسلط المنتدى الضوء على التزام أبوظبي الراسخ بتعزيز الحوار بين قطاعي التراث والتكنولوجيا، بهدف سد الفجوات الحالية، وفتح نقاشات محورية، وبناء شراكات وأدوات ومقاربات جديدة بأساليب مبتكرة من شأنها حماية التراث الثقافي في العصر الرقمي على الصعيد العالمي.

وقال سعادة سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إن إطلاق منتدى التراث الرقمي يمثل خطوة مهمة في مسيرتنا لصون وتعزيز التراث الثقافي وأضاف أن أبوظبي تقف عند مفترق طرق فريد يلتقي فيه التراث الثقافي الأصيل مع إمكانيات الابتكار الرقمي الحديثة، وسنواصل التزامنا الراسخ بالحفاظ على إرثنا الثقافي، مع تبنّي الأدوات التي تُسهم في صونه لضمان استدامته لأجيال المستقبل.

وأضاف أنه من خلال هذا المنتدى، نسعى إلى تعزيز الحوار العالمي، وتشجيع التعاون، وتزويد الأجيال القادمة بالمعرفة والمهارات اللازمة والوسائل الكفيلة بحماية تراثهم، وبذلك نضمن أن تظل هويتنا الثقافية نابضة بالحياة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة".

وعلى مدار 3 أيام، يشهد المنتدى إلقاء مجموعة من الكلمات الرئيسية الثرية، وانعقاد سلسلة من الجلسات الحوارية، والعروض التقنية المبتكرة، إذ يشمل برنامجه خمس محاضرات رئيسية يقدمها نخبة من الرواد والشخصيات البارزة يشاركون خبراتهم القيّمة ويستعرضون أبرز الاتجاهات الحديثة في مجال رقمنة التراث الثقافي.

وإلى جانب حلقات النقاش والمحاضرات الموجزة وتسليط الضوء على دراسات الحالة والعروض الحيّة، تتناول الجلسات خمسة محاور رئيسية، توفر للمشاركين فرصاً عملية متنوعة للتعلم والتبادل المعرفي.

وبالإضافة إلى برنامجه الرئيسي، يقدم المنتدى سلسلة من الفعاليات الخاصة التي تجسد كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعيد تشكيل طرق التفاعل مع الثقافة.

ومن بين هذه الفعاليات "تجربة الواقع الافتراضي" "Gaudi, The Atelier of the Divine" والتي تنقل الجمهور عبر رحلة افتراضية إلى داخل العالم الإبداعي للمعماري أنطوني غاودي.

ويحظى الزوار بفرصة خوض تجربة "أصوات الحرية"، وهو معرض تفاعلي مصحوب ببودكاست يستكشف التراث الثقافي من خلال الصوت والسرد القصصي.

ومن المتوقع أن يسهم المنتدى في وضع مجموعة من التوصيات العملية الموجهة للمختصين والمؤسسات المعنية حول العالم، تغطي مختلف جوانب التراث الرقمي، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تطوير أدوات مبتكرة وتنفيذ مشاريع ذات أثر فعال.

ويسهم هذا الحدث في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة عالميًا في مجال البحث والتطبيق العملي ضمن ميدان الرقمنة في حفظ التراث الثقافي الوطني.