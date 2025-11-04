"دي إكس بي لايف" تنظم"مهرجان البحرين للقهوة 2025" بالمنامة خلال ديسمبر

دبي في 4 نوفمبر/ وام/ تنظم "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، "مهرجان البحرين للقهوة 2025 "في العاصمة البحرينية المنامة، خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر المقبل في مركز البحرين للمعارض، وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة البحرين للسياحة والمعارض ومركز البحرين العالمي للمعارض.

يعد المهرجان الأول من نوعه في مملكة البحرين الذي يحتفي بثقافة القهوة وابتكارتها وإبداعتها، ويجمع تحت مظلته عشاق القهوة والمحترفين المحليين والعالميين للتنافس والاستمتاع بخمسة أيام من المنافسات والمشاركة في ورش العمل والفعاليات الثقافية وعروض التذوق.

يأتي تنظيم مهرجان البحرين للقهوة استكمالًا لمسيرة النجاح التي حققتها "دي إكس بي لايف" بعد تنظيمها معرض عالم القهوة دبي، ومهرجان دبي للقهوة اللذين حظيا بإقبال واسع من المشاركين والجمهور.

ويُعدُّ المهرجان الجديد حلقة في سلسلة مهرجانات القهوة التي تخطط الشركة لإقامتها في عدد من المدن خلال المرحلة المقبلة، ضمن استراتيجيتها لتوسيع أعمالها ومد خبرتها في تنظيم الفعاليات وتقديم خدمات الفعاليات المتكاملة خارج دولة الإمارات.

يهدف المهرجان إلى تعزيز مكانة البحرين وجهة للفعاليات الثقافية والترفيهية وتوسيع دائرة الاهتمام بالعلامات التجارية المشاركة، وربطها بالمشهد العالمي للقهوة المختصة والابتكار وإبراز تجاربها أمام شريحة واسعة من الجمهور.

ويتيح المهرجان فرص التدريب في ورش العمل المتخصصة بقيادة خبراء وباريستا ممن يُعدّون ويُقدّمون مشروبات القهوة من مختلف الدول ويعبّر عن روح الضيافة البحرينية الأصيلة، ويسهم في تنشيط السياحة عبر استقطاب عشّاق القهوة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وقال خالد الحمادي، النائب التنفيذي الأول للرئيس لــ "دي إكس بي لايف" إن" مهرجان البحرين للقهوة 2025 " يعد امتداداً طبيعياً لنجاحنا في تنظيم عدد من فعاليات القهوة على مدى السنوات، ونحن متحمسون لجلب هذا المفهوم الفريد إلى مملكة البحرين التي تمتاز بثقافتها الغنية وضيافتها الأصيلة وشغفها المتزايد بالقهوة المختصة.

يمتد البرنامج الترفيهي والثقافي للمهرجان ليشمل مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تمنح الزوار تجربة شاملة، تتضمن الاستمتاع بـالرسم المباشر على القهوة، والتعرف على فنون مزج القهوة مع الحلويات، ومتابعة عروض بروتوكول القهوة العربية، وزيارة ركن الفنون ومتحف القهوة المصغر الذي يوثق تاريخ هذا المشروب العريق .

ويتضمن البرنامج أيضا عروضاً مثل القهوة حول العالم، ومستقبل الاستدامة في عالم القهوة إلى جانب فيلم وثائقي عن رحلة القهوة إضافة إلى "لاونج" القهوة والموسيقى الذي يقدم أجواء مريحة تجمع بين النكهة والموسيقى وتجارب مذاقات القهوة المبتكرة التي تعبّر عن التنوع العالمي في هذا المجال.