شراكة بين "بيورهيلث"و"دورشيستر كوليكشن" لدمج خدمات الضيافة الراقية بالرعاية الصحية

أبوظبي في 4 نوفمبر / وام / وقعت مجموعة "بيورهيلث"، اتفاقية شراكة استراتيجية مع "أكاديمية دورشيستر كوليكشن"، الذراع التعليمية لمجموعة الفنادق الفاخرة العالمية.

تهدف الشراكة إلى دمج خدمات الضيافة الراقية بمعايير الرعاية الصحية، والارتقاء بتجربة المرضى من خلال نموذج جديد يجمع التميّز السريري والعناية العطوفة، في إطار يعزز مكانة الإمارات دولة رائدة عالمياً في ابتكارات الرعاية الصحية المتمحورة حول الإنسان. ومن المنتظر أن تثمر الشراكة عن إطلاق إطار عمل "تجربة المرضى المتميزة من بيورهيلث"، الذي يدمج بين الرعاية السريرية المتقدمة ومفاهيم الضيافة الفاخرة في جميع مراحل رحلة المريض، مستفيداً من خبرات أكاديمية دورشيستر كوليكشن في تقديم التجارب الفاخرة وبرامجها التدريبية المتخصصة. وتبدأ المرحلة الأولى من التعاون عبر برنامج تطوير القيادة الذي تديره الأكاديمية، ويجمع القيادات العليا في "بيورهيلث" لتأسيس نموذج تواصلي عطوف يعزز مشاركة المرضى والذكاء العاطفي في الممارسات اليومية، وستُعمم النتائج لاحقاً على أكثر من 400 موظف ضمن شبكة المجموعة لتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطبيق معايير الضيافة الفاخرة في بيئة الرعاية. وأوضحت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، أن الشراكة تمثل مرحلة جديدة يلتقي فيها الطب المتقدم بحفاوة الضيافة الفاخرة، مؤكدة أن هذا النموذج المبتكر يرسي معايير عالمية للرعاية الصحية العطوفة ويعزز ريادة الإمارات في استشراف مستقبل الحياة والعافية . من جانبها أكدت بيث آرونز، المدير التنفيذي العالمي لأكاديمية دورشيستر كوليكشن، أن الشراكة مع "بيورهيلث" تعكس رؤية مشتركة لتقديم تجارب استثنائية للمرضى وأسرهم، مشيرة إلى أن البرنامج الافتتاحي للقيادات سيعقبه سلسلة برامج تعليمية تهدف إلى تعزيز المهارات القيادية وترسيخ ثقافة التميّز المستدام. بدوره أوضح أليخاندرو هيلبلينغ، الرئيس التنفيذي لتجربة المرضى في"بيورهيلث"، أن الرعاية العطوفة لا تقل أهمية عن التعافي البدني، موضحا أن الشراكة ستسهم في تعزيز ثقافة التعاطف والتعلم المستمر وتحسين الخدمات بما يرفع مستوى الثقة ويسرّع تعافي المرضى.