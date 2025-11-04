افتتاح معرض “بوابة النخبة التعليمية 2025” بمشاركة 20 جامعة

دبي في 4 نوفمبر/وام/ افتتح سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، فعاليات معرض بوابة النخبة التعليمية 2025.

حضر الافتتاح سعادة عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والعميد الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، ، والعميد الدكتور باسم حسن النقبي، نائب مدير كلية الضباط في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وبطي الكندي، رئيس الجامعة الكندية في دبي، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء في قطاع التعليم. يهدف المعرض إلى تمكين الطلبة من استكشاف الفرص الأكاديمية المتنوعة وتعريفهم ببرامج التعليم العالي داخل الدولة وخارجها، بما يعزز وعيهم بخياراتهم المستقبلية الأكاديمية والمهنية.

يشارك في المعرض عشرون جامعة محلية وثماني جامعات دولية من بين أفضل مائتي جامعة في العالم، تعرض أكثر من مائتي برنامج أكاديمي عالمي ضمن ركن خاص بالقبول الدولي، يقدم خدمات استشارية لتسهيل إجراءات التسجيل للطلبة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية. وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار حرص إقامة دبي على دعم مسيرة التعليم والابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة.

وقال: "نفتخر بأن نكون جزءاً من المبادرات التي تُمكّن شباب الإمارات من رسم مسارهم الأكاديمي والمهني بوعي وطموح، فاستثمارنا في العقول هو الاستثمار الأهم في مستقبل دبي والإمارات". من جانبها،أكدت سعادة عائشة ميران أن مثل هذه المبادرات تُجسد تكامل الأدوار بين مؤسسات دبي الحكومية في دعم المنظومة التعليمية وإعداد جيل قادر على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية بما يتماشى مع خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033.

ورحبت بالتعاون مع إقامة دبي في هذه المبادرة المتميزة التي تُعزِّز الوعي لدى الطلبة وتفتح أمامهم آفاق التعليم العالمي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن بناء الإنسان المبدع يبدأ من تمكينه بالمعرفة وخيارات التعليم عالي الجودة، وتزويده بإرشاد أكاديمي ومهني يدعم رحلته في بناء مستقبله بثقة. ويتضمن المعرض فرصاً للتعيين الجزئي، وخصومات تشجيعية على الرسوم الدراسية من الجامعات المشاركة، إلى جانب التسجيل الفوري لاختبار IELTS ودورات تدريبية تحضيرية خاصة بالاختبار.

ويشهد المعرض تنظيم النسخة الثانية من جائزة البحث العلمي، ومبادرة "المعلم الملهم" التي تكرّم المعلمين المتميزين.