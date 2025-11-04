جامعة "ستافنجر النرويجية" تفوز بجائزة الصحة والعافية للطاقة البشرية في أبوظبي

أبوظبي في 4 نوفمبر /وام/ فازت جامعة "ستافنجر" النرويجية بجائزة الصحة والعافية للطاقة البشرية في أبوظبي، البالغة قيمتها مليون دولار أمريكي، تكريماً لابتكارها الرائد في الطب عن بُعد باستخدام الموجات فوق الصوتية الموجّهة، وهو ابتكار يُحدث تحولاً نوعياً في تقديم الرعاية الصحية للعاملين في البيئات النائية والمعزولة مثل منصات النفط البحرية. وجرى تسليم الجائزة خلال حفل خاص عُقد ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، حيث قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" ومجموعة شركاتها، بتكريم الجامعة وتسليمها الجائزة. وتُعد هذه الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم في قطاع الطاقة، وتمثل أعلى تكريم مخصص للابتكارات التي تُعزز صحة ورفاهية القوى العاملة في هذا المجال الحيوي. وتنسجم الجائزة مع رؤية الإمارات 2031 والإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031؛ إذ تركز على دمج مفاهيم الرفاهية ضمن منظومة التنمية الوطنية، وترسيخ معيار عالمي جديد للابتكار الإنساني الذي يضع الإنسان في قلب عملية التطوير. وشهدت الجائزة في دورتها الأولى مشاركة أكثر من 100 مشروع عالمي، جرى تقييمها وفق خمسة معايير رئيسية هي الأثر الصحي، والابتكار، والنهج الشامل، ومشاركة الموظفين، والاستدامة طويلة الأمد. ويتيح المشروع الفائز، الذي نفذته جامعة "ستافنجر" بالتعاون مع شركة "إكوينور" النرويجية، تمكين الأطباء والعاملين الصحيين في المناطق البعيدة من إجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية في الوقت الفعلي بإشراف مختصين عن بُعد، ما يسهم في تقديم رعاية فورية وتحسين قرارات العلاج والإخلاء الطبي في البيئات البحرية ذات الضغط العالي. وأوضحت نينا هجيرتفيكريم، الباحثة الرئيسية في المشروع بجامعة إلينوي-سانت، أن البرنامج التعليمي المبتكر الذي طوّرته الجامعة يهدف إلى تدريب الكوادر الصحية على الدمج بين تقنيات الفحص بالموجات فوق الصوتية والدعم الفني الفوري، بما يضمن رفع مستوى سلامة المرضى في المناطق المعزولة. كما شهد الحفل تكريم عدد من المبادرات المتميزة في مجال الصحة المؤسسية، حيث حصلت شركة "هندوستان بتروليوم كوربوريشن ليمتد" من الهند على إشادة خاصة لإطلاقها مبادرة علمية شاملة تُعنى بالصحة النفسية في بيئة العمل، تضمنت استطلاع آراء أكثر من 4400 موظف بالتعاون مع المعهد الوطني للصحة العقلية والعلوم العصبية. ونالت مجموعة "إن إم دي سي" الإماراتية جائزة التميز تقديراً لابتكارها إطاراً متكاملاً للرفاه الصحي يغطي أكثر من 10 آلاف موظف من خلال برامج للدعم النفسي، وفحوصات طبية دورية، وحملات توعوية وصحية مستمرة.